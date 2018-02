Anema krijgt waarschuwing voor matchfixing op Spelen in 2014

Schaatscoach Jillert Anema heeft gedurende de Winterspelen in Sotchi een officiële waarschuwing gekregen voor matchfixing. Dat zegt de sportkoepel NOC*NSF in de Volkskrant. Hij kreeg een waarschuwing voor het schenden van de Olympische waarden, zegt chef de mission Maurits Hendriks.

Anema was coach van de Franse achtervolgingsploeg en was door blessures in zijn team bang voor een afgang tegen het Nederlandse team, en daarmee het verlies aan fondsen. Hij vroeg de Nederlandse bondscoach om rustig aan te doen. De Fransen zouden de winst dan aan de Nederlanders gunnen.

De Nederlandse ploeg won de rit uiteindelijk overtuigend, en behaalde daarmee het goud.