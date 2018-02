De sport curling wordt steeds populairder, ook in Fryslân. Zo deden er woensdagavond twintig teams mee aan het Open Nationaal Studentenkampioenschap Curling. In de Elfstedenhal in Leeuwarden kregen de studenten eerst de spelregels uitgelegd en mochten ze meteen daarna aan het kampioenschap meedoen.

De organisatie hoopt dat er door dit open kampioenschap meer mensen enthousiast worden over curling en lid worden van de club in Leeuwarden of Heerenveen.