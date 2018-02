Gedeputeerde Staten bespreekt verhuizing met veehandelaren

Het volledige college van Gedeputeerde Staten heeft woensdagavond een bezoekje gebracht aan de veemarkt in Leeuwarden. In juli 2019 moet de markt een nieuw onderkomen zoeken vanwege de plannen voor het nieuwe Cambuurstadion. "Het college wil graag van de veehandelaren horen welke zaken spelen en wat er precies aan de hand is", vertelt gedeputeerde Johannes Kramer.

Voorzitter Andries Kingma van de Stichting Veehandelcentrum Noord-Nederland is blij met de aandacht van het college. "Het is vrij concreet dat we hier in juli volgend jaar vandaan moeten. Dat wachten we natuurlijk niet tot het laatste moment af. We kijken nu al om ons heen voor andere geschikte locaties." Het streven is om een nieuwe locatie in Leeuwarden te vinden. "Het vindt al eeuwenlang in Leeuwarden plaats en we vinden het belangrijk dat dat zo blijft", eindigt Kingma.