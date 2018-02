Tevredenheid over stakingsdag basisonderwijs

Bijna alle Friese basisscholen waren woensdag dicht voor de derde grote staking in het basisonderwijs. Deze keer ging het om een estafettestaking. Dat betekent dat er vandaag in het noorden van Nederland gestaakt werd en dat het midden en zuiden van Nederland later zullen volgen. Onder andere in Grou konden leerkrachten zich opgeven voor de staking. Wendy Alberts-Jorritsma is lerares in Goutum en daarnaast ook regiocoördinator van de nieuwe vakbond PO-front. Ze is heel tevreden over het verloop van de actiedag en de opkomst. "Het was fantastisch. Er zijn veel leerkrachten op komen dagen, dus waar ik op hoopte, is waar geworden."

Leden van de FNV en CNV krijgen geld uit de stakingskas, maar leden van de nieuwe vakbond PO-front niet. Alberts-Jorritsma verklaart dat als volgt; "Wij hebben geen stakingskas. De financiële bijdrage per jaar ligt dan ook veel lager." Zelf krijgt ze voor vandaag dus ook niets uitgekeerd. "Maar dat is niet erg. Dat heb ik er wel voor over."

Alberts-Jorritsma denkt dat er nog wel meer stakingen aan zullen komen. "Ik denk dat er gestaakt wordt tot we ons gelijk hebben gehaald. De werkdrukverlaging is al gelukt, maar nu het salaris nog."