VIDEO: Gouden rit Jorien ter Mors volgen in Elfstedenhal

Het kan u niet ontgaan zijn: voor de vijfde dag op rij heeft een Nederlandse schaatser een gouden medaille gehaald op de Olympische Spelen. Jorien ter Mors was woensdagmiddag de snelste op de duizend meter. Marrit Leenstra en Ireen Wüst speelden geen rol van betekenis, zij eindigden op de zesde en negende plaats. Verslaggever Andor Faber volgde met andere belangstellenden het schaatsen woensdag in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Sommige bezoekers stonden echter liever zelf op het ijs.

Donderdag wordt er opnieuw vuurwerk verwacht. Dan staat de tien kilometer met Sven Kramer én Jorrit Bergsma op het programma.

