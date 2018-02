Pyeongchang, dag 7: Sven en Jorrit op de 10 kilometer

Donderdag, op de zevende dag van de Olympische Spelen, wordt er uiteraard weer geschaatst. Deze keer is het de grote kraker: de 10.000 meter bij de mannen. Met natuurlijk Sven Kramer en Jorrit Bergsma.

12:00 uur: De 10.000 meter voor de mannen

Daar is 'ie dan: de grote dag voor zowel Sven Kramer als voor Jorrit Bergsma. Kramer wil na teleurstellingen in Vancouver en Sotsji nu eindelijk goud op de 10.000 meter bemachtigen. Voor Jorrit is het de enige medaillekans. Kortom: nu of nooit. En terwijl Sven Kramer druk bezig was met de 5000 meter kon Jorrit zich volledig concentreren op de tien kilometer. Grote concurrent voor beide mannen is Ted-Jan Bloemen, die eerder dit seizoen op verschillende andere evenementen indruk maakte. Zo pakte hij de wereldrecords op de vijf én tien kilometer van Sven Kramer af. De drie komen achter elkaar in actie in de laatste drie ritten.

Vrijdag: Een dag zonder Friezen

Voor het eerst tijdens deze Olympische Spelen een dag zonder Friese inbreng. Er wordt wel geschaatst, maar bij de 5000 meter voor de vrouwen komen geen Friezen in actie.

Voorspellingen

Elke dag doet een panel van sportjournalisten een voorspelling over de medaillekansen van die dag. Het panel bestaat uit Johan Stobbe (Leeuwarder Courant), Koos Wieling (journalist Omrop Fryslân), Lisette van der Geest (journalist Algemeen Dagblad), Joris van den Berg (commentator shorttrack NOS), Roelof de Vries (journalist Omrop Fryslân) en Cees Juffermans (oud-shorttracker en analist NOS).

Voorspelling Koos Wieling

1. Sven Kramer (Nederland)

2. Jorrit Bergsma (Nederland)

3. Ted-Jan Bloemen​ (Canada)

Voorspelling Johan Stobbe

1. Sven Kramer (Nederland)

2. Jorrit Bergsma (Nederland)

3. Ted-Jan Bloemen (Canada)

Voorspelling Lisette van der Geest

1. Sven Kramer (Nederland)

2. Jorrit Bergsma (Nederland)

3. Ted-Jan Bloemen (Canada)

