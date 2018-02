De Johannes Looijenga School in Surhuizum heeft aan de bel getrokken over vernielingen aan het schoolgebouw. De school heeft ouders hierover via een brief van op de hoogte gesteld. Ook de gemeente en de politie zijn geïnformeerd.

De basisschool heeft de afgelopen tijd verscheidene keren met vandalisme te maken gehad. Zo werd in de kerstvakantie de cv-installatie van de school met zwaar vuurwerk opgeblazen. Volgens de school was de schade ruim zevenduizend euro.