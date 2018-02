LIVE: IepenUP over seks en technologie

Bij IepenUP wordt vandaag, op Valentijnsdag, gesproken over seks en technologie. Natuurlijk komen alle kanten van dit onderwerp aan bod en er wordt onder andere met een seksuoloog gesproken, maar ook met een politieagent die mensenhandel bestrijdt. Iedereen is welkom in poppodium Neushoorn om mee te praten en meekijken kan natuurlijk ook online vanaf 20.00 uur via de livestream hierboven.

Voor of tegen?

Onder andere seksuologen Irma van Steijn en Talitha Rodenhuis zijn te gast met de nieuwste hightech seksspeeltjes. Ook Anneloes Nieuwenhuijsse en Lotte Lust van het platform voor vrouwenerotiek en porno zijn aanwezig, auteur Sabine van den Berg en politieagent Herro Schepper, die mensenhandel bestrijdt. Joan Lindhout, die anti porno is en de eregast is Kitty: een hightech sekspop. De muziek komt deze week van Der Untergang die Leeuwarder punk maakt.

Alles kan in IepenUP

Discussie, optredens, lezingen, video's en muziek; in de wekelijkse talkshow IepenUP in poppodium Neushoorn kan alles. Elke woensdag staan de actualiteiten in de wereld centraal in het programma: hoe leven we met elkaar, welke subgroepen maken daar deel van uit en hoe zorgen we ervoor dat we elkaar vaker tegemoetkomen en beter begrijpen? Dat zijn zaken die aan bod komen in IepenUP.

Iedereen kan aan komen waaien en meedoen aan de discussies in café De Backstage in poppodium Neushoorn. Het programma gaat iedere woensdag om 20.00 uur van start en is ook te volgen via Omropfryslan.nl en de Facebookpagina van Omrop Fryslân. Meer informatie over IepenUP is te vinden op hun Facebookpagina. IepenUP is een initiatief van Omrop Fryslân, Tresoar en Neushoorn Café en LF2018.