PvdA bezorgt door het opstappen van Ype Smid bij SC Cambuur

De PvdA in Leeuwarden maakt zich zorgen over het opstappen van Ype Smid als voorzitter van de raad van commissarissen bij SC Cambuur. De fractie stelt er nu schriftelijke vragen over, aan burgemeester en wethouders. De PvdA stelt in zijn vragen dat er onder de supporters nogal wat onrust is ontstaan. De onrust zou vooral gaan over de nieuwbouw van het stadion. De PvdA fractie wil nu weten of de bouw van het stadion nog op schema ligt. Ook vraagt de PvdA aan het college of het financiële plaatje nog altijd helder is en of er nog een informatieavond komt over het stadion, waar de supporters met hun vragen terecht kunnen.

Ype Smid stapte maandag op als voorzitter van de raad van commissarissen bij Cambuur, terwijl zijn termijn nog tot januari 2019 duurde. De club heeft geen reden gegeven voor het opstappen. Smid zelf heeft tot dusver ook geen commentaar gegeven.