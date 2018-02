VIDEO: Hans Boersma is al druk met de skûtsjes

Het skûtsjesilen duurt nog wel even, maar Hans Boersma is alweer een hele tijd met de skûtsjes bezig. Hij is namelijk mastenbouwer en maakt ook zwaarden. "In het begin dacht ik daar zeilt een mast van mij als ik bij het zeilen keek, maar inmiddels denk ik dat niet meer. De helft van de IFKS zeilt met mijn masten en bij de SKS ook een stuk of tien, elf. Het wordt al normaal."

Na de bouwvak begint het werk van Hans al. "Als het zeilseizoen voorbij is worden de skûtsjes naar mij gebracht voor onderhoud, reparaties of nieuwe onderdelen." Boersma werkt al heel lang met hout. "Als veertienjarige bouwde ik al schuurtjes voor de buren en een jaar later zelfs al garages. Ik ben er mee opgegroeid; mijn vader werkte ook met hout. En een skûtsje heeft veel houtwerk." In 1991 is Boersma voor zichzelf begonnen. Als het hout klaar is, staat het bij hem in de stalling tot het in het voorjaar weer wordt opgehaald.

In Fryslân Hjoed komen regelmatig items over het skûtsjesilen voorbij en Afke Boven vertelt wat de laatste nieuwtjes zijn.