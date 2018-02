Storing voorbij, Fries Museum open op Valentijnsavond

Het is gelukt om de systemen van het Fries Museum in Leeuwarden weer op te starten, na de stroomstoring van woensdag in de stad. Dat betekent dat het museum woensdagavond gewoon open kan. Speciaal voor Valentijnsdag is er een romantische avondopenstelling. Bezoekers kunnen diverse tentoonstellingen bezichtigen, maar ook naborrelen in het café.

De stroomstoring was aan het eind van woensdagmorgen en werd ook snel weer opgelost. Bij het Fries Museum wilde het licht echter niet meer aan en daarom was het niet vertrouwd om bezoekers binnen te laten. Het museum ging daarom dicht.

— Fries Museum (@FriesMuseum) February 14, 2018

Ook op het station van Leeuwarden was woensdagmiddag geen stroom. Als gevolg daarvan werkten de poortjes voor het in- en uitchecken niet. Er werd een tijdelijke paal neergezet.