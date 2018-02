Tytjerksteradiel moet drainage vastleggen in bestemmingsplan

De Raad van State gaat akkoord met de bouw van veertien woningen op de locatie van de voormalige garage Wijnia aan de Rijksstraatweg in Hurdegaryp. Voorwaarde is wel dat de gemeente met een drainagebuis zorgt dat er maatregelen worden genomen, om wateroverlast bij de buurman te voorkomen. Dat staat in een uitspraak, die woensdag is bekendgemaakt.

De buurman is Ronnie Schievink. Hij stapte in december naar de Raad van State. Hij vreest voor wateroverlast, omdat zijn terrein veel lager ligt. Hij wilde dat de gemeente een sloot zou graven, om het water af te voeren, maar de gemeente kiest voor een drainagebuis. De Raad van State heeft daar geen bezwaar tegen, maar alleen als deze in het bestemmingsplan wordt vastgelegd. De gemeenteraad krijgt daar nu vier maanden de tijd voor. Daarna volgt nog een einduitspraak over het bestemmingsplan.