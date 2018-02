Beelden vrijgegeven van pinpasdief in Leeuwarden

De politie heeft beelden vrijgegeven van een man, die geld heeft opgenomen met een gestolen bankpas. De politie hoopt er zo achter te komen wie de dief is. De bankpas werd op 20 december vorig jaar gestolen van een bezoeker van het ziekenhuis MCL. Die bezoeker was een inwoner van 54 jaar uit Menaam. De diefstal gebeurde 's middags rond half drie. Twintig minuten later werden al grote bedragen opgenomen bij geldautomaten in Leeuwarden.

Opvallend was dat de dief ook rollen muntgeld opnam bij een muntrolautomaat van een bank in Leeuwarden. Dat is vastgelegd door een bewakingscamera van de bank. Wie de dief herkent, kan met de politie bellen op 0900-8844. Een anonieme melding kan worden gedaan via 0800-7000.