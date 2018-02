Zaak dodelijke schietpartij Oosterwolde in mei voor rechter

De zaak van de dodelijke schietpartij in Oosterwolde van vorig jaar augustus, komt eind mei voor de rechter. Dat is woensdag bekend gemaakt bij de pro forma behandeling van de zaak. De verdachte is een man van 59 jaar uit Oosterwolde. Hij zit nog altijd vast en was niet bij de pro-formazitting aanwezig. De rechtbank heeft zijn voorarrest verlengd. De man wordt ervan verdacht dat hij op 27 augustus een man om het leven heeft gebracht in een woning aan de Stegingaweg in Oosterwolde. De verdachte huurde het huis van het slachtoffer. Bij de politie stond de woning bekend als een drugspand. Het misdrijf zou ook drugsgerelateerd zijn. Bij de pro-formazitting zei de officier fan justitie dat het onderzoek zo goed als klaar is.

Er wordt nog onderzoek gedaan naar het wapen waarmee het slachtoffer om het leven gebracht zou zijn. Naast bloedsporen van het slachtoffer is op het wapen ook het dna-profiel van een andere persoon aangetroffen. Verder is het wachten op het forensisch rapport. Advocaat Evert van der Meer wil nog twee getuigen laten horen bij de rechter-commissaris: de broer van de verdachte en een vrouw die ook bij de schietpartij zou zijn geweest. De rechtbank heeft alle verzoeken toegewezen.