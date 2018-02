Marjolein en Gjalt voor één dag getrouwd

Marjolein Zijlstra (25) en Gjalt Dijkstra (31) uit Sneek zijn woensdag voor één dag getrouwd. In het kader van de Valentijnsdag-actie van de Omrop was alles net zoals in het echt. Dus naar de kapper, een pak en een jurk passen, trouwfoto's maken en natuurlijk ringen uitzoeken. En ook de kinderen van het stel, Naomi en Thomas, waren mooi aangekleed. Omrop Fryslân volgde hen de hele dag.

Trouwen is een grote droom van Marjolein, al sinds ze een klein meisje was. Ze vroeg Gjalt al steeds, maar hij hapte nooit toe. Ze hebben elkaar zeven jaar geleden heel romantisch leren kennen: Gjalt stuurde Marjolein een beertje en een roos per post, op Valentijnsdag. Hij had haar foto gezien op Hyves. Ze hadden elkaar nog nooit ontmoet, het was via een vriendin gegaan.

Tijdens het nummer 'Marry you' van Bruno Mars bracht de vader van Marjolein zijn dochter de studio binnen. Daar stond de familie al te wachten. De ceremonie met trouwambtenaar Linda Veerman was live op de radio, in De middei fan Fryslân. "Kijk elkaar aan en houd elkaars hand vast." Tegen Gjalt zei ze: "Marjolein is jouw rots in de branding, ze zorgt goed voor je en jullie gezin en ze is een lieve moeder. Je hebt toegezegd dat je wat romantischer wilt zijn."

Tegen Marjolein zei ze: "Gjalt is alles voor jou, hij maakt je heel gelukkig. Hij is een geweldige vader en vriend." Na het jawoord van beiden bracht Naomi de ringen. Na de gelukwensen en de kus kwamen er een paar traantjes. "Dit voelt heelt goed, een droom is uitgekomen", zei Marjolein. Gjalt gaf eerlijk toe dat hij het niet had gedaan, als het echt was geweest.

Ter afsluiting heeft het gezelschap nog een romantisch diner in het Catshuis aan de Nieuwestad in Leeuwarden.