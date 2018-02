Schoolkinderen willen auto's langzamer laten rijden

Inwoners en schoolkinderen uit Boornbergum en Rottevalle presenteren donderdag hun plannen om de verkeerssituatie in hun dorpen veiliger te maken. Zij doen dat in het kader van het project Veilig op de weg van de gemeente Smallingerland en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân. De ouders en schoolkinderen hebben de laatste tijd nagedacht over de mogelijkheden om auto's langzamer te laten rijden.

Eerder dit jaar vond al een eerste actie plaats. In Boornbergum hebben schoolkinderen toen met de politie de snelheid van auto's in hun dorp gecontroleerd en de bestuurders daar op aangesproken.