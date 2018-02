Fries Museum dicht als gevolg van stroomstoring

Het Fries Museum in Leeuwarden is op woensdagmiddag dicht. Eerder op de ochtend was in een deel van Leeuwarden een stroomstoring. Die is intussen verholpen, maar het museum heeft nog steeds last van de gevolgen. Zo werkt op dit moment het licht niet. Het is daardoor niet vertrouwd om bezoekers naar binnen te laten. Er is intussen een monteur opgeroepen om het probleem te verhelpen. Het is nog niet duidelijk hoe lang het duurt.

Volgens de netbeheerder was er een storing in het voedingsnet. Na enkele minuten was de bron van de storing weer verholpen.