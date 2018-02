School in Oentsjerk roept hulp van ouders in bij staking

In heel Noord-Nederland zijn juffen en meesters van het primaire onderwijs woensdag voor de derde keer aan het staken. Veel kinderen zitten daarom alweer thuis. Maar niet op alle scholen staken de leerkrachten. CBS de Paadwizer in Oentsjerk heeft een alternatief en creatief programma bedacht. De school had woensdag een "Valentijns-stakingsdag" met als motto 'Heeft u net als ons HART voor het onderwijs? Maak dat deze dag dan HARD!'

De school vroeg de hulp van ouders. Die hadden bijvoorbeeld pleinwacht of ze hielpen in de klas in het kader van werkdrukverlichting. De juffen en meesters hadden zo meer tijd voor administratie, extra begeleiding, rapporten schrijven en toetsafname. Daarnaast was er om 10:00 uur een lawaai-optocht. De kinderen mochten van alles meenemen wat kabaal maakt en daarmee door het dorp lopen. Zo waren er bijvoorbeeld kinderen met pannen en deksels, toeters en spandoeken.