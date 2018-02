Leenstra: "Die meiden reden zo goed, zo goed was ik niet"

Een teleurstellende 1000 meter voor de Friese vrouwen. Zowel Ireen Wüst als Marrit Leenstra en Heather Bergsma hadden niet genoeg in zich om woensdagmiddag op het Olympische podium te komen. Ireen Wüst had meteen al door dat haar prestatie niet genoeg zou zijn, "Ik denk dat je 1.14.5 of 1.14.7 moet rijden," zei ze meteen na haar rit.

De rit van Wüst begon opnieuw met een valse start, net zoals op de 1500 meter. "Eergister wachtte ik heel lang, en ik dacht nu dat ik in het schot viel. Maar ja, ik moest terug. Al maakte dat principe niet heel veel uit."

Na de start leek het erop dat Wüst een technisch goede en constante rit kon rijden. Toch had ze daar zelf andere gedachten over: "De start had ik graag een tiende sneller gewild. De eerste ronde was wel ok, alleen het verval was iets teveel. Ik had niet de benen die ik op de 1500 meter had." Ondanks de teleurstelling heeft Wüst de 1000 meter altijd nuchter benaderd: "Dit seizoen heb ik nog niet een goeie 1000 gereden, maar dan hoop je toch dat je in een flow zit en dat alles samenvalt."

"Zo goed ben ik nu gewoon niet"

Ook voor Marrit Leenstra was het een teleurstelling op de 1000 meter. "Het was voor mij een goede race, alleen die topsnelheid die had ik niet. Het was gewoon te langzaam. Het is wel balen, en ik had op meer gehoopt. Maar die meiden reden gewoon zo goed. Zo goed heb ik jammergenoeg niet gereden, en zo goed ben ik gewoon ook niet op de 1000 meter op dit moment."