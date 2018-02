Veel Friese meesters en juffen staken

Juffen en meesters staken woensdag massaal op de Friese basisscholen. De vakbonden zijn in het Noorden begonnen met een estafette-staking die later in andere delen van het land wordt overgenomen. Het gaat nu vooral om een beter loon. Vrijdag zijn er al afspraken gemaakt met minister Slob van Onderwiis over bestrijding van de werkdruk. Om toch een vergoeding te krijgen, konden stakers zich inschrijven in Franeker en Grou of in Groningen waar om 13.00 uur een groot protest was.

Voor veel kinderen moest onderdak worden gezocht, want de scholen zijn zo goed als allemaal dicht. Op De Paadwizer in Oentsjerk is iets creatiefs bedacht. Daar moesten de kinderen wel naar school, alleen stonden niet de juffen of meesters voor de klas, maar de ouders van de kinderen.