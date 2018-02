Geen medailles voor Wüst, Leenstra en Bergsma 1000 meter

Het is de Friese Deelnemers niet gelukt om een medaille te pakken op de 1000 meter voor de vrouwen op de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Jorien ter Mors uit Enschede ging er met de hoofdprijs vandoor.

Ireen Wüst moest meteen in de vierde rit al van start. Tegen haar directe tegenstander Yvonne Daldossi uit Italië had ze na een valse start, geen probleem. Maar na goede tussentijden en een technisch goede rit kwam ze uiteindelijk niet verder dan een tijd van 1.15.32. Desalniettemin bleef deze tijd een tijd lang bovenaan staan. Pas in de twaalfde rit lukte het iemand om onder de tijd van Wüst te finishen. Jorien ter Mors moest daar wel een Olympisch record van 1.13.56 voor rijden. Dit was uiteindelijk ook genoeg voor de gouden medaille op deze afstand.

Marrit Leenstra uit Wyckel kwam vier ritten daarna in actie. De bronzen medaillewinnares van de 1500 meter moest het in de laatste rit in een directe strijd opnemen tegen de Amerikaanse Heather Bergsma uit Aldeboarn. Lange tijd leek het er ook op dat de vrouwen in de buurt zouden kunnen komen van de tijd van Van der Mors, maar in de laatste ronde was het uiteindelijk toch niet genoeg. Leenstra kwam in een tijd van 1.14.85 over de streep, goed voor de zesde plaats, Bergsma werd met een tijd van 1.15.15 achtste. Wüst werd uiteindelijk negende.

Japan pakte het zilver en brons. Nao Kodaira, de grote favoriet, werd tweede in 1.13.82, Miho Takagi derde in 1.13.98.