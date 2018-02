"Uitbreiding Airport kost Fryslân veel geld en banen"

Uitbreiding van Lelystad Airport levert in de polder wel banen op, het kost recreatiebedrijven in Fryslân, Overijssel en Gelderland meer dan 5.000 banen en meer dan 200 miljoen euro. Dat zijn de uitkomsten van een onderzoek dat ingenieur Kees Baumann in opdracht van werkgroep Laagvliegroutes Nee van Munnikeburen en de stichting Laag Overijssel heeft gemaakt.

Toeristen uit de Randstad die de rust van het buitengebied zoeken, zullen niet langer komen als de vliegtuigen hier laag over vliegen. De vliegtuigen moeten zo laag vliegen omdat ze onder het vliegverkeer van Schiphol moeten blijven. Normaal maken vliegtuigen een glijvlucht voordat ze landen, maar voor Lelystad mogen ze een uitzondering maken.

De vliegtuigen zetten boven Duitsland al de daling in en gaan dan met vol vermogen verder op 1800 meter hoogte. ''Mensen die met een fluisterbootje door Nationaal Park De Weerribben varen, krijgen dan om de zoveel tijd een vliegtuig op vol vermogen laag over zich heen'', zegt Rob de Wind van de werkgroep. De werkgroep heeft de uitkomsten van het onderzoek dinsdag gepresenteerd aan de recreatiesector. Die is erg geschrokken en zal binnenkort met een reactie richting de politiek in Den Haag komen.