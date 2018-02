Economie is gegroeid; grootste groei in tien jaar tijd

De economie draait goed. In 2017 is die met 3,1 procent gegroeid. En dat is de grootste groei in tien jaar tijd, zo heeft het CBS berekend nadat de laatste kwartaalcijfers van 2017 bekend zijn geworden. De oorzaak daarvan is dat de investeringen zijn toegenomen, maar ook de export en de consumptie van gezinnen. Die gaven meer geld uit aan kleding, meubels en elektrische apparaten, maar ook aan horeca, recreatie en cultuur.

Tegelijkertijd met de economie is ook de werkgelegenheid toegenomen. En door het aantrekken van de woningmarkt is het vertrouwen van de consument weer gegroeid.