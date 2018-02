Vergunningsaanvragen funest voor Sense of Place 2018

Vier grote kunstwerken die dit jaar aan de kust van de Waddenzee zouden komen, lopen voorlopig vast op de vergunningen en regels die gelden bij het Waddengebied. Het gaat om het project Sense of Place, van Joop Mulder.

Het meest prestigieuze kunstwerk is 'Dyk fan in wiif': een beeld van een vrouw van tachtig meter lang in de zeedijk bij Holwerd. Maar ook de pier van 550 meter bij Wierum en de terp van de toekomst bij Blija lopen grote vertraging op. Verder kan ook de Mondriaankwelder op Terschelling pas na dit jaar beginnen. In het jaar van Leeuwarden-Fryslân 2018 was wel op de kunstwerken gerekend en initiatiefnemer Joop Mulder is dan ook zeer teleurgesteld dat het allemaal veel meer tijd kost. Hij zegt dat hij vooraf niet had verwacht dat het verkrijgen van vergunningen zo'n probleem zou zijn.

"Nederland is dichtgeslibd met regels", zo zegt Mulder. Toch verwacht hij wel dat het nog goedkomt. Sense of Place is een project dat loopt tot en met 2028. Aan de volledige Nederlanse Waddenzeekust, dus ook in Noord-Holland en bij Groningen moeten in totaal 36 grote landschapskunstwerken worden neergezet.