Terschelling hoeft info bouw-affaire Spanjer niet te delen

De gemeente Terschelling hoeft van de Raad van State geen gevoelige documenten over de bouw-affaire Spanjer naar buiten te brengen. Daarmee heeft het raadslid Gossen Bos definitief geen gelijk gekregen. Die had eerder via een WOB-procedure alle informatie opgevraagd over een bouwplan aan de Alde Dúnwei in Hoorn op het eiland. Hij deed dat omdat hij als raadslid niet alle dossiers van de bouw-affaire mocht inzien. Hij wilde dat de onderste steen boven werd gehaald en beschuldigde de gemeente van een doofpotcultuur.

Volgens de Raad van State heeft de gemeente echter genoeg informatie over de bouwvergunningsprocedure naar buiten gebracht.