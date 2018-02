Boorplatform aangekomen boven Schiermonnikoog

Het boorplatform waarmee het Britse gaswinbedrijf Hans Hydrocarbons proefboringen wil uitvoeren, is in de nacht van dinsdag op woensdag aangekomen op de plaats waar binnenkort begonnen zal worden met boren. Deze locatie bevindt zich zo'n twintig kilometer boven Schiermonnikoog. Komende vrijdag beginnen de Britten met de werkzaamheden. Op de boorplaats zou gas in de grond zitten. De boringen moeten duidelijkheid geven over de precieze hoeveelheid gas die er aanwezig is in de bodem van de Noordzee.

Tegen de boringen is veel weerstand. De Waddenvereniging is begonnen met een petitie tegen de plannen. Deze petitie heeft in korte tijd al meer dan 3.100 handtekeningen opgeleverd.