Loting 10 km op Spelen: Sven Kramer rijdt in laatste rit

Sven Kramer moet donderdag de tien kilometer op de Olympische Spelen in de laatste rit schaatsen. Hij neemt het op tegen Patrick Beckert uit Duitsland. Ted-Jan Bloemen, wereldrecordhouder, moet in de rit voor de Fries schaatsen. Hij heeft de Italiaan Nicola Tumolero als tegenstander.

Jorrit Bergsma, de titelverdediger, rijdt in de vierde van zes ritten tegen Davide Ghiotto uit Italië.

