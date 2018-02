Op het bedrijventerrein De Marne in Bolsward is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto uit de bocht gevlogen en ondersteboven in een greppel terechtgekomen. De bestuurder wist zelf uit het voertuig te komen en vluchtte weg. De politie kon de man later in zijn eigen woning aanhouden. Hij heeft mogelijk te hard gereden.

Bij het ongeluk is ook een lantaarnpaal omver gereden. De auto raakte door de klap zwaar beschadigd.