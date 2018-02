VVD'er Baas over opstappen Zijlstra: "De enige uitweg"

Halbe Zijlstra kon eigenlijk niet meer anders dan aftreden als minister van Buitenlandse Zaken. Dat zei voorzitter Ton Baas van de VVD regio Noord dinsdag, in reactie op het opstappen van zijn Friese partijgenoot. Zijlstra kwam deze week onder grote druk te staan. Hij had gelogen over een ontmoeting met Vladimir Poetin in 2006. "Op een gegeven moment ben je in een soort fuik gezwommen, waar je niet meer uit kunt en dan is dit nog de enige uitweg", zo zei Baas.

Volgens de voorzitter van de noordelijke VVD is het ook het beste voor de partij, dat Zijlstra is opgestapt. "Als hij was blijven zitten en met veel hangen en wurgen het debat was doorgekomen, had dat de VVD meer schade toegebracht", zei Baas. "Ik hecht zelf zwaar aan de betrouwbaarheid van de politiek en als blijkt dat iemand willens en wetens een verhaal vertelt, dat achteraf niet blijkt te deugen, dan moet je daar ook de consequenties van aanvaarden."