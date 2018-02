Friese kinderen mogen naar poëziemanifestatie Antwerpen

Drie leerlingen van het Marne College in Bolsward en het Magister Alvinus in Sneek gaan in april naar België, om daar dichters en schrijvers te ontmoeten. De leerlingen wonnen dinsdag de poëziewedstrijd VERS in Sneek. Dertig derdeklassers van de beide middelbare scholen droegen hun eigen gedichten voor en de jury vond de gedichten van Rigt Kleinjan, Jikkie Wagenaar en Danique Zweers het mooist.

VERS wordt dit jaar voor de twintigste keer gehouden en er doen duizenden schoolkinderen uit Nederland en België aan mee. De makers van de beste gedichten gaan op 19 en 20 april naar Antwerpen.