Personeel basisonderwijs Noorden voert actie

Juffen en meesters in het basisonderwijs in Noord-Nederland leggen woensdag het werk neer. Ze staken voor verlichting van de werkdruk en een beter salaris. Er vindt woensdag een grote manifestatie plaats in Groningen. Ook in Fryslân wordt op verscheidene plekken actie gevoerd. In Grou is bij OBS De Twa Fisken een manifestatie, waar leraren hun stakingsformulier kunnen inleveren.

Volgens Wendy Alberts - Jorritsma van PO-Front, een vakbond van een voor docenten in het basisonderwijs, hebben de nieuwe acties met name de inzet om het salaris van docenten omhoog te krijgen. Tot nu toe is er al toegezegd meer geld vrij te maken voor extra handen in de klas, maar dat is voor de leraren nog niet genoeg. "We zijn natuurlijk hartstikke blij met de werkdrukverlaging, maar met ons salaris is nog niets gedaan," zo vertelt Alberts-Jorritsma in het Omrop Fryslân programma, Fryslân fan 'e Moarn. "Dat klinkt natuurlijk altijd zo hebberig als je het over salaris hebt, maar toch voelt het nog steeds niet eerlijk. We verdienen een stuk minder; we hebben een HBO-opleiding, maar worden daar niet naar betaald."

Ook wordt daar de actie 'hartenkreten' gehouden: hierbij worden brieven van docenten aan Tweede Kamerleden verzameld, waarin ze uitleggen hoe belangrijk veranderingen in het onderwijs voor hen zijn. Die brieven worden volgende week aangeboden aan de Tweede Kamer door de voorzitter van CNV Onderwijs.