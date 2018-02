Staatsbosbeheer richt vogelacademie op bij Lauwersmeer

Het activiteitencentrum van Staatsbosbeheer bij het Nationaal Park Lauwersmeer verandert in een vogelacademie. Vogelliefhebbers kunnen elkaar daar ontmoeten en de vogels bestuderen. Gedeputeerde Staten investeert 130.000 euro in de vogelacademie. Ook de provincie Groningen en de gemeenten rondom het Lauwersmeer steken geld in het project. De vogelacademie moet ervoor zorgen, dat er meer mensen naar het Lauwersmeergebied komen.

"Het Lauwersmeergebied is een enorme vogelmagneet", zegt boswachter Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer. "Door de komst van een vogelacademie krijgen bezoekers nog wat gerichter informatie over wat er in het gebied is te zien en kunnen ze elkaar ontmoeten. Ook is het de bedoeling dat er in de academie onderzoek wordt gedaan door studenten." Kloosterman is dan ook erg blij met de bijdrage van de provincie voor de vogelacademie.