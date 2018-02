Pyeongchang, dag 6: Leenstra en Wüst op de 1.000 meter

Woensdag op de zesde dag van de Olympische Spelen wordt er weer geschaatst. De 1.000 meter voor dames staat op het programma, met Marrit Leenstra en Ireen Wüst.

11.00 uur: De 1.000 meter dames

Na een rustdag, staan Marrit Leenstra en Ireen Wüst woensdagochtend weer aan de start bij een afstand. Deze keer de 1.000 meter. Leenstra komt pas in de laatste rit in actie, in een rechstreeks duel met Heather Bergsma. Wüst start als vierde en staat samen met Yvonne Daldossi op het ijs. Beide dames kunnen de 1.000 meter met vertrouwen ingaan. Wüst won deze Spelen al goud op de 1.500 meter en zilver op de 3.000 meter. Leenstra won het brons op de 1.500 meter.

Donderdag: Kramer en Bergsma

De clash tussen Sven Kramer en Jorrit Bergsma op de tien kilometer staat donderdag op het programma. De wedstrijd begint om 12.00 uur.

Voorspellingen

Elke dag doet een panel van sportjournalisten een voorspelling voor de medaillekansen van die dag. Dat zijn Johan Stobbe (Leeuwarder Courant), Koos Wieling (journalist Omrop Fryslân), Lisette van der Geest (journalist Algemeen Dagblad), Joris van der Berg (commentator shorttrack NOS), Roelof de Vries (journalist Omrop Fryslân) en Cees Juffermans (oud-shorttracker en analist NOS).

Dames 1.000 meter langebaan

Voorspelling Koos Wieling

1. Nao Kodaira (Japan)

2. Jorien ter Mors (Nederland)

3. Heather Bergsma (Amerika)

Voorspelling Johan Stobbe

1. Nao Kodaira (Japan)

2. Jorien ter Mors (Nederland)

3. Heather Bergsma (Amerika)

Voorspelling Lisette van der Geest

1. Brittany Bowe (Amerika)

2. Nao Kodaira (Japan)

3. Jorien ter Mors (Nederland)

De Olympische Spelen in Pyeongchang duren van 9 tot en met 25 februari. Omrop Fryslân doet elke dag rechstreeks verslag van de prestaties van de Friese sporters op radio en online. Al het nieuws over de Spelen is te vinden op omropfryslan.nl/os.