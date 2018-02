Friese horeca niet enthousiast over verbod op rookruimten

Speciale rookruimten in horecazaken moeten dicht. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag bepaald. De vereniging Clean Air Nederland is daarmee in het gelijk gesteld. Sommige horecaondernemers vinden dat maar niets. Zo ook Baukje de Vries van de Ierse pub Paddy O'Ryan in Leeuwarden. Zij heeft flink geïnvesteerd in haar rookruimte van glas. De Vries, oud-voorzitter van Koninklijke Horeca Fryslân, denkt dat het verbod zal leiden tot overlast op straat.

Sinds 2008 geldt er een rookverbod in de horeca. De rechter is van mening, dat de speciale ruimten niet langer een uitzondering zijn op het rookverbod. Er is nog een hoger beroep mogelijk tegen de uitspraak.