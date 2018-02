Grote vreugde en even later een even grote deceptie. Shorttracker Itzhak de Laat maakte het dinsdagmiddag beide mee, binnen een uur. Eerst de winst op de 1.000 meter, daarna een mislukte aflossing. Het Nederlands shorttrackteam werd er in de halve finales uitgegooid. De vader van Itzhak, Ad de Laat, volgt de wedstrijd op de voet thuis in Leeuwarden.