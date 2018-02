Halbe Zijlstra stapt op als minister van Buitenlandse Zaken. Zijlstra, die geboren en getogen is in Oosterwolde, kwam deze week onder grote druk te staan. Hij had verzonnen, dat hij in het buitenhuis van Vladimir Poetin was geweest. Hij zou daar hebben gehoord, dat Poetin het over een Groot Rusland had en welke landen daar bij zouden horen. Deze week bleek dat Zijlstra niet aanwezig was en het verhaal had gebaseerdop een andere bron.

Zijlstra was sinds 26 oktober 2017 minister van Buitenlandse Zaken. Voor zover bekend is hij de kortstzittende minister van Buitenlandse Zaken ooit.