Studiefonds moet meer Friese universitaire studenten trekken

Het college van Gedeputeerde Staten wil ervoor zorgen dat meer Friese studenten een universitaire opleiding aan de Campus Fryslân zullen volgen. Daarom wordt er een provinciaal studiefonds opgezet, waaruit Friese studenten een bedrag kunnen krijgen. Het gaat om een tegemoetkoming in het collegegeld van 750 euro in het eerste jaar en 1500 euro in het tweede en derde jaar. Het kan voor Friese studenten een extra duwtje in de rug zijn, denkt gedeputeerde Sander de Rouwe. ''Uit onderzoeken blijkt dat we een kwart minder Friese jongeren op het universitair onderwijs hebben. Hiermee hopen we de drempel wat lager te krijgen.'' Studenten hoeven het geld niet terug te betalen als ze de studie niet afmaken.

De eis is wel dat je de bachelor Global Responsibility&Leadership gaan volgen aan de Campus Fryslân. De Rouwe: ''De bedoeling van de Rijksuniversiteit Groningen is dat er tweehonderd studenten per jaar komen. Het zou mooi zijn als vijftien procent daarvan echt uit Fryslân komt''. In totaal is er door Gedeputeerde Staten een ton beschikbaar gesteld in het studiefonds.