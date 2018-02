De donorwet is dinsdagmiddag aangenomen met 38 stemmen voor en 36 stemmen tegen. Het voorstel van het Friese D66-lid Pia Dijkstra werd dinsdag in de Eerste Kamer behandeld. Dat de wet is aangenomen, betekent dat alle Nederlanders automatisch hun organen beschikbaar stellen.

Drie Friese senatoren konden meestemmen over de wet. Joop Atsma van het CDA en Max Aardema van de PVV stemden tegen. Hendrik ten Hoeve fan de onafhankelijke senaatsfractie was voor de wet.