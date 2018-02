Boeren krijgen extra provinciegeld voor nat land

De provincie stelt 180.000 euro beschikbaar voor boeren, om hun land natter te maken. Nat land is goed voor de weidevogels. Het geld is alleen beschikbaar voor boeren, die voor eind 2017 een aanvraag hebben gedaan. Er was 18.000 euro meer aangevraagd dan de toen beschikbare ton. De provincie wil de boeren nu met het extra bedrag tegemoetkomen.

Boeren kunnen het geld gebruiken, om bijvoorbeeld het waterpeil te verhogen of op andere manieren land onder water te zetten. Het geld is bedoeld voor boeren en grondeigenaren, die via hun agrarisch collectief subsidie hebben aangevraagd. Fryslân telt zeven van zulke collectieven.