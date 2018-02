Bij Boornbergum is dinsdagmiddag een paardrijdster zwaargewond geraakt. Ze zou van het paard gevallen zijn. Het is niet duidelijk hoe het met haar is. Twee ambulances en een traumahelikopter zijn naar Boornbergum gekomen voor medische hulp.

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, onder begeleiding van twee motoragenten. Volgens een getuige zou het slachtoffer een meisje zijn. De politie kon haar jonge leeftijd niet bevestigen.