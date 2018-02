Sander Arends onderuit op tennistoernooi in Rotterdam

Tennisser Sander Arends is er dinsdag samen met Thiemo de Bakker net niet in geslaagd te stunten op het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Leeuwarder verloor in Rotterdam met zijn maat met 2-1 in sets van Oliver Marach en Mate Pavic.

Supertiebreak

De eerste set ging met 6-4 naar de winnaars van het dubbeltoernooi van de Australian Open, begin dit jaar. Arends en De Bakker kwamen nog knap terug door de tweede set eenvoudig met 6-1 te winnen. In de supertiebreak verloren de Nederlanders maar net: 11-9 voor Marach en Pavic.

Volgend weekend speelt Sander Arends in Marseille met Matwé Middelkoop, die vorige week nog het toernooi in Sofia won. De Leeuwarder komt dit jaar niet langer uit met Antonio Sancic uit Kroatië. De twee hebben na overleg besloten niet meer samen te tennissen.