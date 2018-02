Bij een ongeluk op de A31 tussen Marsum en Dronrijp is een automobilist gewond geraakt. De auto raakte van de weg en botste tegen de vangrail. Een eindje verderop was een rijstrook afgesloten vanwege werkzaamheden. Het is niet duidelijk of dat wat met het ongeluk te maken heeft.

De bestuurder van de auto is door mensen van de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Verkeer tussen Leeuwarden en Harlingen werd over de vluchtstrook geleid.