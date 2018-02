Jouw foto op de cappuccino? Dat kan met een koffieprinter

In Amerika is het al een tijd populair, maar in Nederland was het tot recent nog relatief onbekend: een foto printer op een bakje cappuccino of lattte macchiato. Vanaf woensdag kunnen Friezen in een Kollumer horecazaak nu ook een plaatje op hun bakje koffie krijgen.

''Het moet wel met melk'', vertelt Andrea Baste van Gasterij Manjefiek. ''Bezoekers die een cappuccino, latte macchiato of chai latte bestellen, kunnen hun foto daarop laten printen.''

Grote computer

Het printen van de afbeelding gebeurt met een speciale computer. ''Op tafel staat voor de klant een QR-code, die ze met hun mobiele telefoon kunnen scannen. Je stuurt jouw foto of logo door naar de computer, die dan in ongeveer tien seconden de afbeelding op de melk print'', volgens Baste.

De print wordt gemaakt met een speciaal smakeloos koffie-extract. Zo kunnen de gasten gewoon genieten van hun bakje koffie.

Date

En de kwaliteit van de afdruk? ''Het is echt goed te zien, erg duidelijk. En je kunt er ook andere dingen dan een foto op laten drukken. Je kunt ook iemand via jouw bakje koffie op date vragen, of een speciaal huwelijksaanzoek doen.''