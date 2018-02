Weduwe Van Seggeren verliest beroep en blijft vastzitten

De weduwe van Tjeerd van Seggeren blijft vastzitten. Dat heeft het Hof dinsdagochtend bepaald. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar man. Haar advocaat had beroep aangetekend tegen de verlenging van haar voorarrest. Ze zegt dat ze onschuldig is.

Van Seggeren werd in juli dood aangetroffen in een weiland bij De Westereen, nadat hij naar een festival geweest was. Hij was ernstig gewond aan zijn hoofd. Volgens de politie is hij door een misdrijf om het leven gekomen. Zijn vrouw is in december aangehouden en zit sinds die tijd al vast. In maart wordt de zaak behandeld bij de rechtbank.