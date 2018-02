Knegt en De Laat naar kwartfinale, Breeuwsma niet door

Shorttracker Sjinkie Knegt uit Bantega heeft zich dinsdag op de Olympische Spelen geplaatst voor de kwartfinales van de 1000 meter. Knegt liet zich niet verrassen en eindigde in zijn rit als eerste. De man uit Bantega, die vier jaar geleden in Sotsji nog brons won op deze afstand, komt zaterdag weer in actie. Dan staan de kwartfinales, de halve finales en de finale op het programma.

De Laat ook door

Ook Itzhak de Laat uit Oudeschoot staat in de kwartfinale. Hij eindigde in zijn rit als tweede, maar door diskwalificatie van de Chinees Ziwei Ren werd hij als eerste geklasseerd. Daan Breeuwsma slaagde er niet in zich te plaatsen voor de kwartfinales. De 30-jarige Fries eindigde in zijn rit als vierde en laatste. Breeuwsma had bij de beste twee moeten eindigen.

De Olympische Spelen in Pyeongchang duren van 9 tot 25 februari.