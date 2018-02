Afsluitdijk korte tijd dicht door storing bij Kornwerderzand

Verkeer dat over de Afsluitdijk van Fryslân naar Noord-Holland wilde, werd dinsdag aan het einde van de ochtend getroffen door een technische storing aan de noordelijke draaibrug bij de Lorentzsluis. De A7 tussen Kornwerderzand en Den Oever was daardoor korte tijd dicht. Wat er precies aan de hand was, is niet duidelijk. De storing was al snel weer verholpen.

Rijkswaterstaat had een monteur gestuurd, en toen de voorbereidingen werden getroffen om het verkeer van en naar Fryslân over één baan te leiden, was de storing alweer verholpen. Dat was eerder dan gedacht, meldt de Verkeersinformatiedienst.