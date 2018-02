CNV pleit voor regionaal opleidingsfonds voor werknemers

Vakbond CNV Vakmensen wil dat Fryslân als eerste provincie een regionaal scholingsfonds krijgt. Volgens de vakbond zijn er nu per sector veel fondsen, maar kan er met één fonds een betere 'match' gemaakt worden.

Het geld uit de fondsen mag nu maar beperkt ingezet worden en daarmee wordt er veel geld weggegooid, of soms juist opgepot, zegt de vakbond. Komende donderdag brengt het CNV dit naar voren bij een bijeenkomst van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland.

"We hebben geen geld en geen tijd"

Onderzoek van de vakbond heeft uitgewezen dat veel werknemers wel een extra opleiding willen doen, maar ook dat ze daar vaak geen geld of geen tijd voor hebben. Volgens Jan Kamperbeek van CNV Vakmensen is er een grote groep, bijna 40 procent van de werknemers, die een extra opleiding wil doen als ze daar geld, tijd en begeleiding bij krijgen. "Daar ligt onze uitdaging."

"Schoonmakers willen wel"

Uit de analyse van de vakbond blijkt ook dat hogeropgeleiden veel vaker een extra opleiding doen dan lageropgeleiden. Het CNV is er bang voor dat zo het beeld ontstaat dat lageropgeleiden geen scholing willen.

"Het probleem is niet dat mensen niet willen, integendeel. Het scholingsfonds voor schoonmakers bijvoorbeeld draait al een aantal jaren uitstekend, we werken zelfs met een wachtlijst. Veel mensen willen best eens iets anders, maar de drempels zijn te hoog."

Geld is ook het probleem niet, zegt Kamperbeek. "Er is geld zat, maar het zit nu opgepot en gelabeld. We kunnen in Friesland zo een regionaal scholingsfonds starten, met geld uit de verschillende opleidingsfondsen, sectorfondsen en een bijdrage van de provincie."