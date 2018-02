Waddenvereniging begint petitie tegen gaswinning Waddenzee

De Waddenvereniging is een petitie begonnen tegen de gaswinning in het Waddengebied. Aanleiding van de petitie is de komst van een boorplatform aan de noordkant van Schiermonnikoog, bedoeld voor proefboringen naar gas. Het Britse gaswinningsbedrijf Hansa Hydrocarbons overviel het gemeentebestuur en de actiegroepen daar eind vorige week mee.

Volgens de Waddenvereniging neemt de druk op het Waddengebied steeds verder toe, en is de gaswinning een rechtstreekse bedreiging van het kwetsbare natuurgebied.