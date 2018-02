Anonieme tipgevers klikken steeds vaker, vooral over drugs

De politie van Noord Nederland heeft het afgelopen jaar meer tips gekregen via Meld Misdaad Anoniem dan in het jaar daarvoor. In 2016 waren er 1400 anonieme tips. In 2017 waren dat er ruim 100 meer.

De meeste tips gaan over drugs, maar aan de hand van de anonieme tips heeft de politie van Noord Nederland ook 2000 kilo aan explosief materiaal in beslag genomen, en meer dan 300.000 euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Meld Misdaad Anoniem.

Grote partijen cocaïne

In heel Nederland ziet Meld Misdaad Anoniem al jaren dat het aantal meldingen over harddrugs toeneemt. Vergeleken met 2010 in het aantal meldingen vorig jaar zelfs verdubbeld. De tips hebben ervoor gezorgd dat grote partijen cocaïne konden worden onderschept.

Overval met Kalasjnikov

In Noord-Nederland zijn er in totaal 28 zaken opgelost door de anonieme tips. In Friesland hebben de meldingen onder andere gezorgd voor vier aanhoudingen van mensen die ervan verdacht worden dat ze met een Kalasjnikov een coffeeshop in Wolvega hebben overvallen. Ze mishandelden één van de medewerkers, en namen geld en drugs mee. In december werd een 41-jarige man veroordeeld in deze zaak. Drie andere verdachten zitten nog vast.

Anderhalf miljoen euro aan drugs

Dat de politie in november in een schuur in Haulerwijk een drugslab kon ontmantelen, kwam ook door een anonieme tip. De bewoner van het huis naast het drugslab is aangehouden, net als twee andere mannen uit Guatemala.

En in oktober werd een Leeuwarder kaasverkoper (45) veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar, en een boete van 20.000 euro, omdat hij, met een 50-jarige vrouw uit Leeuwarden, met een lading cocaïne in zijn kaaswagen onderweg was naar Engeland.

In Hoek van Holland hield de douane de smokkelaars tegen. Ze hadden 65 kilo aan cocaïne bij zich, met een straatwaarde van 1,5 miljoen euro. Ze werden gepakt op basis van een anonieme tip.