Friese artiest wint belangrijkste Nederlandse popprijs

De Friese artiest Thomas Azier heeft een Edison gewonnen in de categorie 'alternatief'. De Edisons worden gezien als de belangrijkste Nederlandse popprijzen. Ze werden maandagavond uitgereikt in Amsterdam.

Azier kreeg de prijs voor zijn album 'Rouge'. Volgens de jury staan daar nummers op die 'onder de huid kruipen', en 'kippenvel geven'.

Azier groeide op in Nijeberkoop, en studeerde aan de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden. 'Rouge' is zijn tweede album. Voor zijn eerste album, 'Hylas', won hij in 2015 al een Edison in de categorie 'alternatief'.

Babylon is één van de nummers van het album 'Rouge' van Thomas Azier.